© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan "è una presa in giro, nel piano ci sono orientamenti e non misure precise: in vista del giubileo che deve arrivare e considerata la condizione disastrosa delle infrastrutture in città, mi auguro, anzi do per scontato, che le risorse per modernizzare la Capitale ci saranno". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, in un'intervento a Sky Tg24. (Rer)