Speciale infrastrutture: ad Ericsson la guida tecnica del 6G all’interno del progetto europeo Hexa-X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture digitali costituiscono una base fondamentale per la continua innovazione ed evoluzione delle nostre società, industrie ed economie. Questo continuerà ad aumentare con l'evoluzione del 5G e oltre, stimolato dalle crescenti aspettative nella società e dai progressi nella tecnologia abilitante, portando verso nuovi servizi ed ecosistemi che miglioreranno le nostre vite. Il progetto Hexa-X getterà le basi per unire il mondo fisico, digitale e umano, saldamente ancorati alla tecnologia wireless del futuro e alla ricerca architetturale. (Com)