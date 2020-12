Speciale infrastrutture: Sace e Ronesans firmano accordo di collaborazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace ha firmato un memorandum d’intesa con Ronesans Holding, la società d’investimento e costruzioni leader in Turchia attiva nei settori delle infrastrutture e costruzioni, sviluppo immobiliare, energia e healthcare con l'obiettivo di espandere le opportunità di business e rafforzare la cooperazione commerciale. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo – firmato dall’amministratore delegato di Sace Pierfrancesco Latini e dal presidente di Ronesans e Ozgur Canbas Ipek Ilıcak Kayaalp – è stato annunciato in occasione del Jetco (Joint economic trade commission) tra Italia e Turchia, alla presenza del ministro degli Esteri di Luigi Di Maio e del ministro turco del Commercio Ruhsar Pekcan. Stando alla nota, con questo memorandum Sace e Ronesans si impegnano nella cooperazione e nello scambio reciproco di informazioni, con l’obiettivo di esplorare soluzioni assicurative e finanziarie per sostenere opportunità di business che vedano coinvolte imprese italiane. (Com)