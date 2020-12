Sanità: Ciacciarelli (Lega), nel Lazio sempre più ricorso a privato, è fallimento Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, a causa dell'emergenza Covid-19, "si è registrato il 10 per cento in meno delle prestazioni sanitarie pubbliche. Tradotto: liste d'attesa sempre più lunghe, ecografie rimandate al 2022 ed innumerevoli altri disagi. Da marzo sono saltate 1,4 milioni di visite e 1,2 milioni di esami diagnostici". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Il Lazio - aggiunge - vanta l'offerta sanitaria peggiore d'Italia, e questo grazie al Partito democratico". (segue) (Com)