Sanità: Ciacciarelli (Lega), nel Lazio sempre più ricorso a privato, è fallimento Pd (2)

- "Dopo il primato tra le regioni con l'indice di mobilità passiva più alto - prosegue Ciacciarelli - eccone un altro, riscontrabile dal quotidiano dei cittadini. Le persone non riescono più ad effettuare le visite ordinarie perché impossibilitati dall'emergenza Coronavirus. Queste ultime sono, infatti, costrette a recarsi a pagamento dai privati. La situazione sta arrecando gravi danni ai cittadini. Che senso ha parlare di sanità pubblica se poi un comune mortale è costretto a ripiegare su un privato per poter effettuare una visita? A questo si aggiungono liste d'attesa sempre più lunghe. Ecco il disastro sanitario targato Partito democratico! È ora che Zingaretti e D'Amato la smettano con gli annunci spot ed inizino a risolvere i problemi dei cittadini". (Com)