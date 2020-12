Ungheria: Gulyas, governo vuole sollecitare i cittadini a vaccinarsi contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese è impegnato a fornire vaccini contro il coronavirus gratuiti e su base volontaria. Lo ha detto Gergely Gulyas, a capo dell'ufficio del primo ministro Viktor Orban, parlando nella sua consueta conferenza stampa del giovedì. Gulyas ha ricordato che chi intende vaccinarsi deve registrarsi al sito "vakcinainfo.gov.hu". Moduli cartacei per la registrazione verranno spediti via posta da domani e le registrazioni saranno utilizzate come parametro per misurare la domanda di vaccini nel Paese. (segue) (Vap)