Ungheria: Gulyas, governo vuole sollecitare i cittadini a vaccinarsi contro il coronavirus (2)

- Le prime dosi per l'inoculazione alla popolazione dovrebbero arrivare in Ungheria entro fine anno o a inizio 2021, con le prime somministrazioni rivolte a lavoratori in prima linea nella lotta al coronavirus e anziani. Gulyas ha parlato della necessità di una campagna centralizzata per motivare le persone a vaccinarsi. Secondo sondaggi recenti vuole vaccinarsi una fetta di popolazione ungherese tra il 30 e il 60 per cento, ma è necessario raggiungere il 60-70 per cento per raggiungere una sufficiente immunità di gregge. A suo parere è troppo presto per dire se la seconda ondata ha raggiunto un picco in Ungheria. Al momento il numero di pazienti ospedalizzati resta al di sotto delle 8 mila unità. (Vap)