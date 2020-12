Usa: Biden sceglie Susan Rice per il Consiglio di politica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà l’ex consigliera alla Sicurezza nazionale di Barack Obama, Susan Rice, a capo del Consiglio di politica nazionale. Lo riferiscono fonti politiche menzionate da “Axios” e “Politico”. Nelle scorse settimane il nome della Rice era circolato con insistenza per il ruolo di segretario di Stato. In questo caso, tuttavia, la scelta avrebbe incontrato una forte resistenza da parte del Partito repubblicano, con i cui esponenti la Rice ha avuto più di uno scontro in passato, in particolare in relazione all’attacco terroristico che nel 2012 causò a Bengasi la morte dell’allora ambasciatore Usa in Libia, Chris Stevens. Per il ruolo di direttore del Consiglio di politica nazionale non è invece necessaria l’approvazione del Senato, che resterebbe sotto il controllo di una maggioranza repubblicana se il Partito democratico non dovesse riuscire a vincere i ballottaggi in programma in Georgia il prossimo 5 gennaio. La Rice, in questa veste, sarà chiamata a coordinarsi con i futuri consiglieri alla Sicurezza nazionale e all’Economia di Biden, rispettivamente Jake Sulliven e Brian Deese. Secondo “Axios”, la nomina dovrebbe essere ufficializzata già nella giornata di domani. Susan Rice, 56 anni, è stata anche ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ed è considerata da Biden “un’amica fidata”. (Nys)