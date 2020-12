Università: F. Sala, oltre 1 miliardo per il piano triennale ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Piano strategico triennale per la Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia mobilitava inizialmente risorse, tra pubblico e privato, per 750 milioni di euro. Proprio oggi abbiamo ricevuto conferma che abbiamo superato il miliardo di euro grazie agli investimenti sempre in crescita dei privati. Una buona notizia: ricerca e trasferimento tecnologico creano un volano economico che si traduce concretamente in competitività del territorio, nuovi posti di lavoro e opportunità per i giovani". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore all'Università, Ricerca, Innovazione, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala Intervenuto oggi all'incontro con i Rettori delle università lombarde. "Regione Lombardia - ha commentato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. - rappresenta un'eccellenza nazionale ed internazionale sotto il profilo della formazione accademica. L'ecosistema lombardo della formazione terziaria può contare su ben 14 Università, 23 Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (Afam) e 6 Scuole Superiori per mediatori linguistici. Si tratta di un sistema dinamico, eterogeno, all'avanguardia e capace di generare ricchezza e cultura per il nostro territorio e per la nostra economia. Questo si traduce in una capacità attrattiva senza pari e che ci porta ad avere oltre 300 mila studenti universitari in Lombardia e, forse, il dato sempre più sorprendente è dato dal fatto che la percentuale degli studenti fuori sede ha superato il 30 per cento e quella degli studenti stranieri è oltre l'8 per cento". (segue) (Com)