Università: F. Sala, oltre 1 miliardo per il piano triennale ricerca (2)

- "Si tratta di dati importanti - continua Rizzoli - che vedono un'importante conferma anche quest'anno. Le nuove immatricolazioni, infatti, dell'anno accademico 2020/2021 confermano questa grande capacità attrattiva del sistema universitario lombardo, nonostante la pandemia abbia colpito molto duramente la Regione. Questo è un segnale positivo che ci fa ben sperare e che ci rafforza nella convinzione che la nostra offerta didattica è davvero di qualità". "Per sostenere gli studenti lombardi e non delle nostre università - prosegue l'assessore all'Istruzione - abbiamo operato nel 2019 una revisione delle convenzioni triennali con le Università lombarde, attraverso cui sono state garantite risorse pari a circa 23,5 milioni di euro annui con cui finanziamo i servizi destinati alla generalità degli studenti. A questo si aggiunge poi il un intervento specifico destinato ai collegi Universitari per cui è stato previsto un contributo aggiuntivo di 1 milione di euro per il triennio 2020-2022". "Sul fronte borse di studio - conclude Rizzoli - nonostante un impegno complessivo di 209,5 milioni di euro di cui 27,3 regionali riusciamo a coprire solo poco più dell'80 per cento degli studenti idonei aventi diritto. Questo perché i criteri di riparto dell'apposito Fondo Integrativo Statale (FIS) non sono proporzionali né alle dimensioni né all'attrattività del sistema universitario lombardo. Continuerò a battermi in sede nazionale affinché possa avvenire una più equa distribuzione delle risorse su base regionale anche in considerazione che le maggiori risorse che chiediamo servono, in larga parte, proprio per coprire quegli studenti che provengono da altre Regioni e che scelgono la Lombardia per i propri studi. Basti pensare che il 45 per cento degli studenti meritevoli di borsa di studio degli Atenei lombardi proviene da altre regioni". (Com)