Serbia-Kosovo: Petkovic, governo di Belgrado continuerà ad aiutare Chiesa serba ortodossa

- Il governo della Serbia continuerà ad aiutare la Chiesa serba ortodossa in Kosovo: lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio per il Kosovo dell'esecutivo serbo, Petar Petkovic, nel corso di una visita avviata oggi nel Kosovo settentrionale. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", Petkovic ha osservato che lo Stato della Serbia e la Chiesa serba ortodossa rappresentano "due pilastri indistruttibili" della sopravvivenza serba in Kosovo. "L'Ufficio per il Kosovo continuerà a sostenere la ricostruzione e la realizzazione di chiese e monasteri, alloggi e case parrocchiali", ha detto Petkovic nel corso di una visita al monastero di Banjska, dove ha incontrato il vescovo Teodosije della diocesi di Raska e Prizren. "La pace tra serbi e albanesi è la chiave per la sopravvivenza e la permanenza del popolo serbo in Kosovo", ha poi osservato Petkovic aggiungendo che l'investimento fatto dal governo serbo nella ristrutturazione del monastero medievale di Banjska è testimone di uno dei progetti più importanti per la Serbia per la Chiesa ortodossa serba, per il popolo serbo in generale e per l'intero mondo ortodosso. (Seb)