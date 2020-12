Kosovo: Tribunale speciale Uck, difesa chiede liberazione su cauzione di Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato britannico David Hooper, che difende l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci nel processo per crimini di guerra davanti al Tribunale speciale dell'Aia che indaga sull'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), ha chiesto la liberazione su cauzione del suo assistito. Secondo Hooper, le accuse contro Thaci relative all'intimidazione dei testimoni non sarebbero attuali, facendo riferimento ad avvenimenti di circa 13 anni fa. "Non c'è materiale per dimostrare che è stato responsabile di alcun che legato a interferenze con i testimoni", ha osservato il legale di Thaci. Si terrà giovedì 17 dicembre la prossima udienza per l'ex presidente kosovaro Thaci davanti al al Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Uck. Quella in corso nel Tribunale con sede nella città olandese è la fase predibattimentale del processo contro l'ex presidente kosovaro Thaci, con il giudizio vero e propri che dovrebbe iniziare "al più tardi" nel settembre del 2021, secondo quanto affermato nei giorni scorsi dall'Ufficio del procuratore speciale. Nello stesso caso, oltre a Thaci, sono accusati altri tre combattenti dell'Uck e politici kosovari: Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi. "La difesa deve avere una giusta opportunità di prepararsi per un giudizio, ma questo deve richiedere mesi non anni", ha scritto l'Ufficio del Procuratore speciale in una nota, rispondendo alle osservazioni dei legali della difesa secondo cui il processo dovrebbe iniziare nel 2022. Già nei giorni scorsi l'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia ha fatto sapere che il processo per crimini di guerra contro l'ex presidente kosovaro Thaci dovrebbe iniziare nel giugno del 2021. (segue) (Kop)