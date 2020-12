Kosovo: Tribunale speciale Uck, difesa chiede liberazione su cauzione di Thaci (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a Thaci, che era comandante e commissario politico dell'Uck, a l'Aia sono ascoltati la scorsa settimana anche l'ex presidente del parlamento e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veselj (che era capo dei Servizi segreti dell'Uck), il parlamentare del Movimento Vetevendosje Rexhep Selimi (già capo delle operazioni sul campo dell'Uck) e Jakup Krasniqi (vicecomandante e portavoce dell'Uck). I capi d’accusa nei loro confronti sono stati confermati nei giorni scorsi dal giudice che segue il caso in questa fase iniziale, il francese Nicolas Guillou. Tale conferma ha fatto subito scattare gli arresti, avvenuti a Pristina in collaborazione con le autorità kosovare, determinando sviluppi politici di portata storica per il piccolo paese balcanico: su tutte le dimissioni del presidente Thaci e del leader del Pdk Veseli. Thaci e Veseli si trovano ora nel carcere olandese di Scheveningen, che già ospitò l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, rischiando fino all’ergastolo per il loro presunto ruolo nell’uccisione di quasi un centinaio di civili tra Kosovo e nord dell’Albania tra il marzo del 1998 e il settembre del 1999. (Kop)