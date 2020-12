Serbia-Kosovo: domani nuova tappa di dialogo tecnica fra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a Bruxelles una nuova tappa del dialogo tecnico fra Belgrado e Pristina. Lo riferisce una nota dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, precisando che la delegazione serba sarà guidata dal direttore dell'Ufficio governativo di Belgrado, Petar Petkovic. Nei giorni scorsi il portavoce della Commissione Ue, Peter Stano, ha annunciato che la prossima tappa a livello tecnico del dialogo fra Belgrado e Pristina si terrà il 10 dicembre a Bruxelles. "L'idea è che i principali negoziatori si incontrino a Bruxelles giovedì prossimo", ha detto Stano. L'ultima tappa del dialogo tecnico si è tenuta a Bruxelles il 29 ottobre. Il rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha allora dichiarato che la tappa tecnica ha compiuto "un ulteriore passo" verso la normalizzazione dei rapporti. "Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti verso un accordo onnicomprensivo sulla normalizzazione, grazie alla seconda tappa di colloqui sulle richieste finanziarie e le proprietà immobiliari. E' stata anche la prima volta che il nuovo capo negoziatore Petar Petrovic si è unito ai nostri esami. Proseguiremo presto", ha scritto Lajcak il 29 ottobre su Twitter. (segue) (Seb)