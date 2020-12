Kosovo: Mustafa (Ldk), difficile accordo su nuovo presidente, si va verso elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni partiti politici del Kosovo non sono pronti a prendere parte ai lavori della tavola rotonda per scegliere il nuove presidente del Paese. Lo ha detto il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, ammettendo che il Paese potrebbe quindi andare a elezioni parlamentari anticipate in quanto nel caso non si riuscisse a trovare la maggioranza dei due terzi in parlamento per nominare il sostituto di Hashim Thaci come capo dello Stato. "Sono in contatto con i gruppi parlamentari, con l'eccezione del Movimento Vetevendosje. Non c'è ancora disponibilità per partecipare alla tavola rotonda sull'elezione di un nuovo presidente del Kosovo", ha affermato Mustafa. Secondo il leader dell'Ldk, dalle dichiarazioni dei partiti politici sul tema si evince che "è in atto una battaglia" e che "non c'è ancora disponibilità" ad un confronto aperto. "Il tempo sta passando e stiamo scivolando verso le elezioni", ha aggiunto il leader del principale partito governativo. (segue) (Kop)