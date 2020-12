Kosovo: Mustafa (Ldk), difficile accordo su nuovo presidente, si va verso elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) non intende sostenere Ramush Haradinaj o Isa Mustafa per la carica di presidente del Paese, ha affermato il segretario del Pdk, Uran Ismaili, in un'intervista con "Dukagjini Tv". "Il Pdk non ha i voti per queste due figure. Non abbiamo chiesto loro nulla, e non abbiamo dato sostegno in alcun modo alle loro candidature, né a Haradinaj né a Mustafa. Il Pdk non ha inoltre mire per la carica di presidente o per il governo. Sarà il Pdk stesso a decidere chi votare, e non il contrario, ha aggiunto Ismaili. "Se qualcuno verrà a chiederci il nostro voto, noi sosterremo solo un candidato proposto dal nostro partito", ha spiegato.Già ieri il leader del Partito democratico del Kosovo, Enver Hoxhaj, ha detto che i parlamentari del suo schieramento non voteranno nessun candidato per il ruolo di presidente della repubblica che provenga dai partiti della coalizione di governo. "Se loro vogliono i voti del Pdk, allora il candidato dovrà essere del Pdk", ha chiarito Hoxhaj nella conferenza stampa dopo l'incontro della direzione nazionale del partito. "Il Pdk è all'opposizione e ci rimarrà, ma ci sono quattro o cinque argomenti di interesse nazionale che richiedono il nostro consenso", ha dichiarato l'ex vicepremier. (segue) (Kop)