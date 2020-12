Kosovo-Serbia: premier Hoti, dialogo è nell'interesse di Pristina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, è stato il 15 ottobre in Serbia dopo aver terminato una visita di due giorni a Pristina avviata il 13 ottobre. A Pristina Lajcak ha avuto dei colloqui con il premier kosovaro Avdullah Hoti, il presidente Hashim Thaci e i leader di diversi partiti politici. Secondo quanto dichiarato da Hoti dopo l'incontro con Lajcak, l'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo "non sarà formata senza un accordo finale tra Kosovo e Serbia". Secondo quanto dichiarato nei giorni precedenti da Lajcak, la soluzione "del conflitto fra Belgrado e Pristina" è una condizione indispensabile per il percorso europeo di Serbia e Kosovo. "L'ingresso in Ue è una prospettiva chiara per l'intera regione dei Balcani occidentali, ma nel caso della Serbia e del Kosovo abbiamo questa questione specifica che deve essere risolta attraverso i colloqui", ha dichiarato Lajcak. (Kop)