Ue: Lagarde (Bce), tassi invariati o inferiori fino a convergenza inflazione verso obiettivo

- La Banca centrale europea (Bce) manterrà i tassi di interesse invariati o li ridurrà “finché non avrà osservato le prospettive di inflazione convergere “in maniera robusta” verso l'obiettivo prossimo, ma inferiore al 2 per cento. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, durante la conferenza stampa che sta tenendo al termine della riunione del Consiglio direttivo dell''Eurotower. Nel corso dei colloqui, è stato deciso di mantenere i tassi invariati. Pertanto, il tasso sui depositi rimane allo 0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. (Geb)