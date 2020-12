'Ndrangheta: Flachi a vittima estorsione nel Milanese, utilizzo nostro cognome è un mandato d'arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni a metà settembre sarebbe intervenuto il più anziano dei fratelli, Enrico, che "con tono intimidatorio e minaccioso" - si legge nell'ordinanza - precisava che la gelateria "si trovava nel loro territorio e pertanto avrebbe dovuto pagare prospettando alla vittima seri problemi per la sua attività commerciale". Inoltre il 36enne qualche giorno dopo, il 17 settembre, tornava alla gelateria dove trovava il titolare da solo. Prima lo chiamava "pezzo di merda" continuando ad accusarlo di "utilizzare il nome della famiglia Flachi per consumare affari illeciti in materia di reati di stupefacenti" e poi lo colpiva "con due pugni al volto" e "s'impossessa della soma 50 euro sottraendola dalla cassa". Riguardo a quest'ultimo episodio gli inquirenti hanno contestato a Eugenio Flachi anche il reato di rapina. (Rem)