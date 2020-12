Covid: Bellanova, Conte riflette su revisione stop spostamenti tra comuni? Vittoria buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una vittoria del buonsenso. Italia Viva ha detto dal primo momento, sia nel confronto della capidelegazione che in Consiglio dei ministri, quanto fosse poco opportuno e sbagliato impedire lo spostamento tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio". La ministra dell'Agricoltura e capodelegazione di Italia viva Teresa Bellanova risponde così alla domanda di "Agenzia Nova" sulla possibilità che il premier Giuseppe Conte possa rivedere lo stop allo spostamento tra comuni durante le feste di Natale. "Decisione che, abbiamo spiegato anche questo, rischia di colpire soprattutto le persone sole e quelle più fragili e che potrebbe non essere compresa dai cittadini, con il rischio di ingenerare comportamenti dannosi oltre che controproducenti, esattamente quelli che per la sicurezza di tutti è bene evitare - ha precisato Bellanova -. Non solo lo abbiamo detto. Lo abbiamo motivato, sottolineando che in questo modo, mentre si consentono gli spostamenti nelle città, magari anche per distanze considerevoli, si impediscono in provincia. Ricredersi, lo ritengo segno di saggezza. E come suol dirsi, per la saggezza non è mai troppo tardi”.(Rin)