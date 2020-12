Regeni: legale famiglia, vogliamo tutti gli anelli della catena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo dirci contenti se ci sono voluti cinque anni per la conclusione delle indagini: questo è un punto di partenza. Vogliamo tutti gli anelli della catena, oggi ci sono quattro persone sotto accusa - ufficiali, generali e colonnelli -. La mamma dice che Giulio era finito in un covo di vipere". Lo ha detto la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, intervenuta in videocollegamento durante una conferenza stampa nella sala stampa di Montecitorio. (Rin)