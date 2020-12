'Ndrangheta: arrestato a vittima estorsione nel Milanese, soldi non per "pizzo" ma prezzo da pagare per ripulirti coscienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi investe mensilmente denaro gode della sua protezione". Così Massimo Eugenio Nucera, presunto complice dei fratelli Giovanni e Enrico Flachi avrebbe convinto il titolare di una gelateria a Cormano (Mi) ad accettare un accordo per il versamento entro la fine del 2021 di 25 mila euro ai due esponenti del clan omonimo 'ndranghetista per evitare atti di violenza e garantirsi la cosiddetta "protezione". La frase pronunciata da Nucera alla vittima è contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare riguardante l'inchiesta dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Dda di Milano, che ha portato ieri in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso Nucera e i due fratelli. In particolare, Nucera "precisava che tale somma di denaro (i 25mila euro, ndr) - racconta la vittima ai Carabinieri nella denuncia agli atti d'indagine - non l'avrei dovuta vedere come un 'pizzo' bensì come il prezzo da pagare per la pulizia della mia coscienza e reputazione. Ovviamente non mi lasciava altra possibilità che pagare poiché asseriva che se mi fossi rifiutato avrebbe rimesso nelle mani dei Flachi". Infine - continua il titolare della gelateria - "affermava che se non gli avessi dato questi soldi, che lui asseriva di aver anticipato" a Giovanni ed Enrico, "entro la fine dell'anno prossimo 2021, avrei avuto 'seri problemi' con lui".(Rem)