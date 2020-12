Campania: Pepe (Lega), progetti banda larga in Irpinia fermi da decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono decenni che in Irpinia si parla di banda ultra larga ma ad oggi quest'opera, a mio parere strategicamente importante per lo sviluppo della provincia di Avellino, è ferma al palo". Lo ha affermato in una nota il senatore Pasquale Pepe, segretario provinciale della Lega di Avellino: "L'istantanea della provincia, che emerge dallo studio nazionale relativo allo stato di realizzazione progetto Bul, la rete pubblica di Tlc a banda ultralarga, oltre i 30 megabit al secondo in download, è scandalosa a causa dei tanti cantieri rinviati al 2021-2022 e con solo 2 comuni cablati. E'necessario dare un'accelerata per il completamento di un opera che può essere un'occasione di riscatto soprattutto per le aree interne che oltre alla pandemia stanno vivendo un altro incubo lo spopolamento". (segue) (Ren)