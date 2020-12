Campania: Pepe (Lega), progetti banda larga in Irpinia fermi da decenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pepe ha aggiunto: "Sono tante le aree industriali in alta Irpinia e nella Valle Caudina dove la copertura della rete è scarsa se non assente, causando disagi soprattutto in periodi di pandemia dove le aziende si organizzano il lavoro attraverso videoconferenze e smartworking, senza dimenticare studenti e insegnanti che vivono l'incubo della dad. I dati Istat ci dicono che una famiglia su 3 che vive in campagna non ha la connessione internet, nel 2020 questo è inaccettabile". Quindi il parlamentare della Lega ha concluso il suo intervento e ha detto: "E' ora che l'Irpinia inizi a correre cominciando proprio dalla banda larga". (Ren)