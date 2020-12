Armenia: parlamento approva legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento armeno ha adottato la legge di bilancio per il 2021. Il progetto di legge è stato approvato con 84 voti favorevoli e 14 contrari. Solo il gruppo parlamentare della forza all'opposizione Armenia luminosa ha subito dichiarato di opporsi al progetto, sottolineando che è "non è conforme al contesto attuale". Il gruppo parlamentare Armenia prospera, anch’esso dell'opposizione, non ha partecipato al voto. Secondo la bozza del bilancio statale, in Armenia nel 2021 è prevista una crescita economica del 3,2 per cento. (Rum)