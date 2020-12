Libia: Unsmil, impegno in materia di diritti dovrebbe essere centrale nel processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, i copresidenti del gruppo di lavoro sul diritto internazionale umanitario e sui diritti umani nell'ambito del processo di Berlino - Paesi Bassi, Svizzera e Unsmil - hanno accolto con favore gli impegni presi dai partecipanti al Foro di dialogo politico libico di rispettare diritto internazionale umanitario e diritti umani. "Il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani deve essere al centro del processo di pace in Libia e dovrebbe guidare tutti gli aspetti della sua attuazione", hanno sottolineato in una nota congiunta i copresidenti del gruppo di lavoro. "I miglioramenti tangibili nella vita di tutte le persone colpite dal conflitto libico dipendono dalla garanzia della loro sicurezza e di tutti i loro diritti fondamentali". (segue) (Res)