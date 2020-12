Libia: Unsmil, impegno in materia di diritti dovrebbe essere centrale nel processo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del gruppo di lavoro sostengono fermamente le richieste libiche per la piena attuazione degli impegni sui diritti nella tabella di marcia. I copresidenti hanno inoltre sottolineato la necessità di promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani come parte del processo di attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, anche per combattere l'incitamento all'odio e l'incitamento alla violenza. “Mentre i colloqui politici continuano, è essenziale garantire la partecipazione significativa della società civile, delle donne e dei giovani di tutta la Libia e salvaguardare i diritti dei gruppi vulnerabili, inclusi gli sfollati interni, i rifugiati e i migranti, i detenuti e le famiglie delle persone scomparse”, sottolineando in una nota i co-presidenti. "Qualsiasi processo politico che non cerchi di promuovere i diritti umani finirà per fallire", hanno avvertito i copresidenti. "I libici esprimono l'approccio incentrato sui diritti necessario per una pace sostenibile. Spetta ai leader del Paese e ai partner internazionali della Libia sostenerli", conclude la nota congiunta. (Res)