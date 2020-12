Regeni: legale famiglia, chiediamo di richiamare immediatamente in Italia nostro ambasciatore in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo di richiamare immediatamente in Italia per consultazioni il nostro ambasciatore in Egitto, di dichiarare l’Egitto un Paese non sicuro e di bloccare la vendita delle armi. Crediamo che oggi, in una giornata simbolica, sia arrivato per il nostro governo di avere un sussulto di dignità". Lo ha affermato la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, intervenuta in videocollegamento durante una conferenza stampa nella sala stampa di Montecitorio. Oggi è l’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.(Rin)