Usa: richieste di sussidi di disoccupazione in aumento per la terza settimana consecutivo

- Sono stati 853 mila la scorsa settimana i cittadini degli Stati Uniti che hanno richiesto per la prima volta il sussidio di disoccupazione, cifra in aumento per la terza settimana di seguito. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, che mostrano come la ripresa del mercato statunitense continui a rallentare. Le richieste iniziali di sussidio, il cui aumento è direttamente proporzionale a quello dei licenziamenti, erano calate alla fine di agosto sotto quota un milione. Nelle ultime settimane, tuttavia, sono tornate a crescere e si sono mantenute stabilmente sopra quota 695 mila, ovvero il record antecedente la pandemia. Cifre comunque ben lontane dal picco di sette milioni di richieste raggiunto alla fine dello scorso marzo, nel pieno della prima ondata di contagi di Covid-19. Nel mese di novembre il settore privato ha recuperato 245 mila posti di lavoro: in base all’attuale tendenza, il mercato del lavoro statunitense potrebbe non riuscire a tornare ai livelli antecedenti la pandemia prima del 2024.(Nys)