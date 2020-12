Kirghizistan: il referendum costituzionale si terrà il 10 gennaio prossimo insieme alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum sulla riforma della Costituzione in Kirghizistan si terrà il prossimo 10 gennaio, in concomitanza con le elezioni presidenziali. Lo ha stabilito il Consiglio supremo, il parlamento monocamerale kirghiso, al termine di una sessione nella quale il nuovo testo è stato approvato con 60 voti a favore e quattro contrari. La riforma, fortemente voluta da Sadyr Japarov, nuovo uomo forte del Paese dopo i disordini seguiti alle annullate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre e alle dimissioni del presidente Sooronbay Jeenbekov, disegna un nuovo assetto istituzionale in senso fortemente presidenziale. I cittadini kirghisi saranno chiamati a scegliere se mantenere una forma di governo parlamentare o se approvare un nuovo governo presidenziale. Lo stesso giorno dovranno decidere se eleggere Japarov come nuovo presidente della Repubblica. (Res)