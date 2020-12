Bulgaria-Nord Macedonia: premier Borisov, trovare un compromesso per le nuove generazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri l'inviato macedone ha avuto anche un incontro con il ministro bulgaro della Difesa, Krasimir Karakachanov. Buckovski ha ribadito che il dialogo deve continuare perché rappresenta l'unico modo per raggiungere un'intesa. Karakachanov ha espresso soddisfazione per la visita dell'inviato, ricordando che però il popolo bulgaro "non accetterà alcun compromesso" riguardo ai fatti storici. La Bulgaria ha ribadito il veto al quadro negoziale con l'Ue per la Macedonia del Nord nella riunione virtuale dei ministri degli Affari europei tenuta l'8 dicembre. Il 17 novembre, in occasione del Consiglio affari generali dell'Unione europea, la Bulgaria ha espresso parere favorevole circa il quadro negoziale di adesione Ue per l'Albania ma non per la Macedonia del Nord. (segue) (Seb)