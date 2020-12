Bulgaria-Nord Macedonia: premier Borisov, trovare un compromesso per le nuove generazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri di Sofia, Ekaterina Zaharieva, ha dichiarato nel suo intervento che il suo Paese, in questa fase, "non può approvare" la proposta di un quadro negoziale. La ministra ha dichiarato che non sono stati compiuti progressi tangibili nell'attuazione del Trattato di amicizia e buon vicinato che i due Paesi hanno firmato il primo agosto 2017. La Bulgaria resta contraria all'adozione di un quadro negoziale per Skopje poiché vuole prima risolvere le questioni aperte legate al patrimonio storico e linguistico dei due Paesi. Il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha detto il 3 dicembre che la soluzione per le questioni bilaterali aperte con la Bulgaria è rappresentata dal Trattato di amicizia firmato dai due Stati. (segue) (Seb)