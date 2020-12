Regeni: legale famiglia, governo agisca, giustizia non è barattabile con nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I genitori di Giulio potevano chiudersi nel loro dolore, ma hanno combattuto senza arretrare mai di un centimetro. Vorremmo da parte di chi ci governa la stessa abnegazione. Vogliamo sentire che chi governa agisca e sappia che la giustizia non è barattabile con nulla e che senza giustizia non possono esserci diritti né libertà". Lo ha detto la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, intervenuta in videocollegamento durante una conferenza stampa nella sala stampa di Montecitorio. (Rin)