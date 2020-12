Speciale scuola: Campidoglio, da domani torna attivo sistema pagamento per servizi mensa e trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale informa che a partire da domani, 10 dicembre, sarà riattivato il sistema per il pagamento delle quote per i servizi di ristorazione e trasporto scolastico relativi all'anno scolastico 2020-2021, precedentemente sospeso per permettere l'aggiornamento degli importi, con la compensazione delle quote versate per i mesi di chiusura del servizio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La scadenza delle rate di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio è fissata al 22 gennaio 2021. Lo comunica in una nota il Campidoglio. (Com)