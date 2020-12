Speciale scuola: Celada, attivi per dialogo tra scuole e agenzie tpl per favorire differenziazione orari ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio scolastico regionale favorirà il dialogo tra agenzie di trasporto e uffici territoriali per agevolare lo scaglionamento degli accessi alle scuole alla ripresa a gennaio dopo le vacanze per cercare di evitare numeri troppo bassi di differenzazione degli accessi, come avvenuto da settembre a oggi. Lo ha annunciato la direttrice dell'abuso dell' Ufficio scolastico lombardo Augusta Celada, intervenendo in video conferenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati. “Dentro il dato complessivo regionale del 56 per cento di scaglionamento e degli ingressi – ha spiegato Celada - si rilevano importanti differenze provinciali. A Bergamo e Brescia oltre l'80 per cento delle scuole hanno differenziato gli orari di ingresso, in altri contesti molto meno”. “È facile pensare – ha proseguito - che qui abbia agito la pesante eredità della prima ondata e un conseguente virtuoso accordo con le agenzie del trasporto pubblico locale. Altrove, invece, difficoltà di accordi o peculiarità del territorio hanno determinato percentuali molto basse, è il caso del 20 per cento di Mantova”. “In vista della ripresa di gennaio – ha concluso Celada - l'ufficio scolastico territoriale ha intrapreso un'azione di coordinamento con la direzione generale dei trasporti di Regione Lombardia al fine di favorire al massimo l'interlocuzione degli uffici territoriali con le agenzie del trasporto per raggiungere la migliore soluzione territoriale". (Rem)