Speciale scuola: Miozzo (Cts), Comitato non ha mai affrontato il tema della didattica a distanza

- Il Comitato tecnico scientifico (Cts) non ha mai affrontato il tema della didattica a distanza. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, in audizione in commissione Istruzione ed Igiene del Senato su didattica digitale integrata e sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. "Il Cts pur avendo dibattuto 40 volte di scuola, affrontando i temi più svariati, dall’uso delle mascherine alla distanza, mense e trasporti, e tutto ciò che concerne la sicurezza, non abbiamo mai affrontato come Comitato il tema dell didattica a distanza". (Rin)