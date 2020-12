Speciale scuola: Miozzo (Cts), ambiente protetto, intervenire su trasporti e aggregazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola è "un ambiente assolutamente protetto, il rischio di contagio non è maggiore o più alto rispetto ad altri, anzi è un ambiente più controllato". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), in audizione in commissione Istruzione ed Igiene del Senato su didattica digitale integrata e sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. "Bisogna intervenire sui trasporti e sulle aggregazioni pre e post scolastiche", ha poi aggiunto. (Rin)