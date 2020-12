Speciale scuola: Miozzo (Cts), vero problema è movimentazione studenti, docenti e genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del contagio da Covid 19 "non è intrascolastico" ma è legato alla "movimentazione di 8 milioni di studenti, 2 milioni di docenti e dei genitori che si mettono in moto nella stessa fascia oraria della mattina". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in audizione in commissione Istruzione ed Igiene del Senato su didattica digitale integrata e sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. "La movimentazione è il vero problema, a cui si aggiunge l'aggregazione pre e post scolastica", ha spiegato il tecnico. "Dal 18 aprile abbiamo suggerito al governo di rivedere il trasporto pubblico locale e modificare gli orari con entrate differenziate", ha aggiunto Miozzo. (Rin)