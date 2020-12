Speciale scuola: Miozzo (Cts), rischio terza ondata non per scuola ma mancato rispetto regole a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di una terza ondata di contagi da Covid-19 "non dipende dalla scuola, ma dal mancato rispetto delle regole durante le festività natalizie". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), in audizione in commissione Istruzione ed Igiene del Senato su didattica digitale integrata e sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. "Il rischio è legato ai comportamenti non corretti che da oggi e per tutto il periodo natalizio possono essere messi in atto dalla mobilitazione delle persone che per il desiderio comprensibile di riunirsi a familiari e congiunti può creare il rischio di un innalzamento del picco", ha spiegato Miozzo. "Per questo il governo ha dato indicazioni così restrittive", ha aggiunto il coordinatore del Cts. (Rin)