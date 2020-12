Speciale scuola: Miozzo (Cts), tavoli con prefetti per trovare soluzioni a livello locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo del prefetto "è compatibile per trovare le soluzioni che magari a livello nazionale hanno avuto più difficoltà. Confidiamo che l'autorevolezza del prefetto che riunisce i rappresentati della salute, della scuola e dei trasporti locali posso trovare rispose che in fondo non sono così complicate". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), in audizione in commissione Istruzione ed Igiene del Senato su didattica digitale integrata e sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. "Far slittare gli ingressi a scuola per gli studenti più grandi, delle superiori, non mi sembra gigantesco benché ci siano dei problemi di gestione. Ma a livello locale - ha spiegato Miozzo - è risolvibile attraverso la concertazione". (Rin)