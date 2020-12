Emirati: innovazione settore agricoltura al centro sesto webinar organizzato da ambasciata d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un webinar sull’innovazione tecnologica nell’agricoltura si è conclusa ieri la prima fase del progetto “Innov Italy UAE”, organizzato dall'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi in collaborazione con la Khalifa University for Science and Technology e la Dubai Future Foundation. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia. Il seminario, moderato dall’ambasciatore ad Abu Dhabi Nicola Lener ed aperto dalla ministra di Stato per la sicurezza alimentare ed idrica degli Emirati, Mariam Almheiri, ha consentito di illustrare le principali aree di ricerca dei tre istituti italiani maggiormente attivi nel settore: il Consiglio italiano per la ricerca e l'analisi dell'economia agricola (Crea), rappresentato dal direttore generale Stefano Vaccari; l’Enea per il quale è intervenuta la dottoressa Claudia Zoani, ricercatrice per la Divisione sostenibilità, biotecnologie e agroindustria; e il Cnr, con una presentazione a cura del dottor Antonio Logrieco, direttore dell’Istituto di scienze della produzione alimentare. Per quanto riguarda gli Emirati, sono intervenuti la professoressa Liliana Stojanovska del College of Food and Agriculture dell’Università degli Emirati di Al Ain ed il professor Hector Hernandez del Dipartimento di ingegneria biomedica della Khalifa University. (segue) (Res)