Emirati: innovazione settore agricoltura al centro sesto webinar organizzato da ambasciata d’Italia (2)

- In tema di utilizzo dell’alta tecnologia nelle applicazioni industriali, sono state illustrate da parte italiana le esperienze di Aitronik, in partenariato con l’Università di Firenze (robotica applicata all’agricoltura), e dell’Associazione italiana foraggio essiccato (tecnologie per la produzione di foraggio di altissima qualità e sostenibilità) e da parte emiratina le soluzioni avanzate in materia di irrigazione adottate dai gruppi Al Dahra e Elite Agro. In un settore che sul piano internazionale sconta spesso una certa frammentazione, è stata anche condivisa l’esperienza italiana del CLuster Agrifood Nazionale CL.A.N., che raggruppa 112 tra i principali attori nella catena agroalimentare. (segue) (Res)