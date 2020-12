Emirati: innovazione settore agricoltura al centro sesto webinar organizzato da ambasciata d’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la parte finanziaria, Salvatore Lavallo, responsabile degli investimenti diretti esteri dell’Abu Dhabi Investment Office (Adio), ha fornito un quadro delle agevolazioni finanziarie e procedurali offerte alle imprese che intendono stabilirsi ad Abu Dhabi e dei settori di principale interesse per l’Emirato (biocarburanti a base di alghe, tecnologie per l'agricoltura indoor, agricoltura di precisione e robotica agricola). In conclusione, il Commissario Generale Paolo Glisenti ha evidenziato il filo conduttore che lega “InnovItalyUAE” alla partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai, in cui l’innovazione applicata alla sicurezza alimentare ed alla salute è destinata ad avere una rilevanza prioritaria, nel quadro di un approccio multisettoriale volto a promuovere le sinergie tra scienza, ricerca, produzione ed innovazione, che devono guidare i rapporti di cooperazione multilaterale tra i vari Paesi. (Res)