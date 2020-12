Speciale difesa: Cina e Asean auspicano sforzi congiunti per salvaguardia pace e stabilità regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) hanno promesso sforzi congiunti per salvaguardare la pace e la stabilità nella regione. L'impegno è stato assunto durante l'11ma riunione informale dei ministri della Difesa Cina-Asean, tenutasi tramite collegamento video. L'evento è stato co-presieduto dal ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, e dall'omologo vietnamita Ngo Xuan Lich. Quest'anno, il Vietnam detiene la presidenza a rotazione dell'Asean. "La Cina e i Paesi dell'Asean si sono sostenuti e assistiti a vicenda di fronte alla pandemia di Covid-19, dimostrando una profonda amicizia. La Cina è pronta a collaborare con l'Asean per costruire una comunità più stretta, dal futuro condiviso", ha detto Wei. Il ministro cinese ha affermato che la cooperazione in materia di difesa tra Cina e Asean è stata costantemente rafforzata e approfondita, costituendo un notevole esempio di cooperazione per la sicurezza regionale. "L'esercito cinese è disposto ad approfondire la cooperazione pragmatica con le forze militari dei Paesi dell'Asean per far fronte a vari rischi e sfide per la sicurezza", ha aggiunto. I leader della Difesa dell'Asean hanno espresso la volontà di lavorare con la Cina per mantenere la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e salvaguardare lo sviluppo pacifico della regione. (Cip)