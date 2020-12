Speciale difesa: Graziano, confronto positivo in Europa su autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea punta ad essere un fornitore di sicurezza, ma ciò non deve avvenire in alternativa bensì in cooperazione con la Nato. Lo ha detto il presidente del Comitato militare dell’Unione europea, generale Claudio Graziano, nel suo intervento al webinar “Difesa europea e dialogo transatlantico” organizzato dal Centro studi americani. Secondo Graziano, il 2020 deve essere l'anno del rilancio dei rapporti tra transatlantici e dei rapporti tra Ue e Nato. A suo modo di vedere, il fatto che a livello europeo si parli di sicurezza e “autonomia strategica” è molto positivo per il consolidamento della difesa nell’Ue. “Non si tratta di autonomia da qualcuno o qualcosa”, ha sottolineato il generale Graziano, secondo cui si tratta invece della “possibilità di agire da soli” in quanto il contrario dell’autonomia è “la dipendenza”. “Il contesto geostrategico è meno sicuro di quanto fosse prima della pandemia”, ha osservato Graziano secondo cui l’Ue ha saputo dare una riposta ma nessuna organizzazione è in grado da sola di garantire la sicurezza. Come evidenziato dal presidente del Comitato militare dell’Ue, i bilanci nel settore della difesa avrebbero potuto essere “agnello sacrificale” nell’ambito della crisi del Covid-19 mentre invece la risposta dei Paesi fino ad ora è stata “positiva” e consapevole delle opportunità offerte dal sistema difesa. Secondo Graziano, se è vero che nessuna crisi può essere risolta dalle Forze armate da sole è altrettanto vero che nessuna crisi può essere risolta senza di esse. (Pav)