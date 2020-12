Speciale difesa: Guerini, autonomia strategica dell'Ue va fondata sul patto transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia strategica dell’Europa nel settore della difesa deve essere l’affermazione del rafforzamento del pilastro europeo fondato sul patto transatlantico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento al webinar “Difesa europea e dialogo transatlantico” organizzato dal Centro studi americani. Secondo Guerini, finalmente è stato raggiunto un traguardo significativo nel percorso, “non procrastinabile ulteriormente”, che ambisce a dotare l’Ue di maggiore autonomia nel settore della difesa. A modo di vedere del ministro, si tratta inoltre di uno sviluppo essenziale per fare fronte ad una situazione geopolitica caratterizzata da molte sfide che “travalicano capacità dei singoli paesi” come attestato dallo “shock sistemico della pandemia” del Covid-19. Rimandare ancora una consapevole collocazione dell’Europa, secondo Guerini, sarebbe un freno al processo di integrazione e una minaccia alla sicurezza del continente. “L’Italia svolge da sempre un ruolo trainante nel processo di integrazione” nella difesa, ha sottolineato Guerini parlando di “valore identitario” di un’Europa che sia in grado di sviluppare "un'agenda politica comune" e una “postura unitaria” a livello globale per confrontarsi con altri attori. Il ministro della Difesa ha sottolineato l’esigenza della “complementarietà” tra Ue e Nato e “l’indissolubilità” del rapporto transatlantico, che deve “perpetuare una relazione fondata sulla storia e sulla comune appartenenza alle democrazie che hanno scelto lo stato di diritto”. (Pav)