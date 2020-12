Miozzo (Cts): "La scuola non può essere responsabile di una terza ondata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di una terza ondata di contagi da Covid-19 "non dipende dalla scuola, ma dal mancato rispetto delle regole durante le festività natalizie". E' quanto ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Agostino Miozzo, durante l’audizione di stamattina sulla didattica digitale integrata relativa ai processi di apprendimento e benessere psicofisico degli studenti. "Il Cts - ha chiarito Miozzo - non ha però mai affrontato adeguatamente il tema della didattica a distanza".La scuola è "un ambiente assolutamente protetto, il rischio di contagio non è maggiore o più alto rispetto ad altri, anzi è un ambiente più controllato” ha aggiunto. La diffusione del contagio da Covid-19 ha detto il tecnico "non è intrascolastica" ma è legata invece alla "movimentazione di 8 milioni di studenti, di 2 milioni di docenti e di genitori che si mettono in moto nella stessa fascia oraria della mattina" ha proseguito Miozzo. "La movimentazione è il vero problema, a cui si aggiunge l'aggregazione pre e post scolastica, è dal 18 aprile che abbiamo suggerito al governo di rivedere il trasporto pubblico locale e modificare gli orari con entrate differenziate", ha aggiunto.Il coordinatore del Cts durante il suo intervento ha dunque ribadito che la scuola in questi mesi non ha avuto grandi responsabilità sull’aumento dei contagi "è imperativo un ritorno a scuola” esorta il tecnico, chiarendo che un rischio molto più forte potrebbe piuttosto essere generato dagli assembramenti durante i giorni delle festività natalizie. (Rin)