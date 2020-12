© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle ha preso coscienza del proprio ruolo (in Europa) e sta cercando di esercitarlo, raggiungendo accordi con altre realtà politiche, ciò non significa che tutto vada bene in Europa. Su immigrazione e asilo, sia come Italia che come M5S, ci aspettiamo molto di più. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". (Rel)