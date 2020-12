Ue: Conte, voto su Mes sancisce coesione forze maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto parlamentare sul Meccanismo europeo di stabilità ha sancito la coesione delle forze di maggioranza. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando ai lavori del Consiglio europeo. "Saranno giornate piene, dense di attività e lavoro", ha detto. "La cosa importante è che ieri c'è stato questo passaggio parlamentare che ha sancito la coesione delle forze di maggioranza e che dà un chiaro mandato all'Italia a partecipare al Consiglio europeo per completare questa riforma del Mes", ha aggiunto. "Ma soprattutto in una prospettiva futura per poter recitare un ruolo da protagonista per la nuova stagione innovatrice che si annuncia in Europa, che si realizzerà con la conferenza sul futuro dell'Europa", ha continuato. "L'Italia potrà esprimere questa energia innovatrice, potrà contribuire a rinnovare le istituzioni europee e dare nuova linfa al sogno europeo", ha spiegato Conte. (Beb)