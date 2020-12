Milano: legale Antinori, attendiamo motivazioni Cassazione per ricorso a Cedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Severino Antinori, ginecologo e discusso "pioniere" della fecondazione assistita, è pronto a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) contro la condanna definitiva a sei anni e mezzo di reclusione per la rapina di ovuli a una giovane infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016. Lo annuncia in una nota il suo legale Gabriele Maria Vitiello che assiste Antinori con Carlo Taormina e Tommaso Pietrocarlo. "Con i colleghi attendiamo le motivazioni della Corte di Cassazione per rivolgerci alla Corte europea dei diritti dell'uomo per un professionista e un uomo che ha sacrificato la sua vita per le innovazioni scientifiche e per dare felicità a tante coppie", sostiene Vitiello. In merito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di far scontare al 77enne la condanna in detenzione domiciliare il difensore ha detto: "L'attuale situazione clinica del professore Antinori è certamente incompatibile con strutture penitenziarie attese le sue gravi patologie cardiovascolari". (Rem)